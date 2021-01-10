باسم سمرة ورحاب الجمل.. من التشهير إلى المنع (فيديوجراف)

تصدرت أزمة الفنان باسم سمرة ورحاب الجمل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وبدأ الطرفان في التراشق وإلصاق الاتهامات، ليتدخل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ويضع حدًا للاتهامات المتبادلة بين الطرفين وإحالة الأزمة برمتها للتحقيق في مجلس النقابة، مع موقف طرفي الأزمة لحين كشف ملابسات الأمر.في الفيديوجراف التالي تستعرض «الدستور» القصة الكاملة من الفضاء الأرزق لشاشات التلفزيون.