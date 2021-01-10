كورونا.. الأنبا سرجيوس يمنع تجمعات الغطاس في كاب تاون

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه احتفل نيافة المتروبوليت سيرجيوس مع الرعية بعيد الظهور الإلهي، كما جرى في تقليد الكنيسة الأرثوذكسية بإلقاء الصليب في المياه وإحضار الشباب له.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك بمطرانية كاب تاون (رأس الرجاء الصالح)، التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا، والتي منعت التجمعات بسبب الكورونا.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري، وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.