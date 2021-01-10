دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية للوافدات بـ«صيدلة الأزهر»

يعقد مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب دورة تدريبية في "اللغة الإنجليزية" للطالبات الوافدات الدارسات بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر الشريف، عبر إحدى المنصات الافتراضية، وتحت إشراف مسؤول قسم التطوير المهني الدكتور محمد مسعد.ونظمت الدورة عن بعد، بناءً على طلب كثير من الطلاب الوافدين بتنمية مهاراتهم في التحدث باللغة الإنجليزية، خاصة أنها أصبحت مطلبًا ضروريًا في وقتنا الحاضر، ومن متطلبات العلم والتقدم، كما تهدف الدورة إلى: تعلم مهارات وقواعد لغة أخرى بطريقة ممتعة.وخلال كلمة الدكتور نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير الوافدين نوَّهتْ عن أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى إعداد جيل أزهري مؤهل في جميع المجالات العلمية والثقافية والأدبية وغيرها؛ لتمثيل الأزهر الشريف تمثيلًا مشرفًا بجميع المحافل المحلية والدولية، وتعظيم سبل استفادة أبناء الأزهر الوافدين بالخبرات المختلفة.