دينا عبد الكريم: ملف الإعلام على رأس أولوياتي في البرلمان

تقدمت النائبة دينا عبد الكريم بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لثقته بتعيينها عضوًا في النواب قائلة: «شكرًا على الثقة الغالية معالي الرئيس».وقالت دينا بعد استخراج كارنية العضوية في تصريحات اليوم إن هناك ملف مهم على رأس أولوياتها وهو ملف الإعلام، لأهميته خلال هذه المرحلة والفترة التي تمر بها البلاد.