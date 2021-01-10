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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

25 نائبًا يتسلمون كارنيهات العضوية في حفل استقبال للمعينين

الأحد 10/يناير/2021 - 04:46 م
حفل استقبال للمعينين
حفل استقبال للمعينين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إنه تم اليوم استقبال 25 نائبًا من أصل 28 من المعينين بقرار من رئيس الجمهورية.

وأكد فوزى أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، المقرر لها بعد غدٍ ستعقد وسط إجراءات احترازية مُشددة، مؤكدًا الحرص الكامل علي خروج الجلسة الافتتاحية للمجلس في أفضل صورة لها.

أضاف الأمين العام لمجلس النواب أن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تتم في ظل تدابير أزمة كورونا، موضحًا أن الحق فى الصحة مقدم على كافة الحقوق الأخرى، وأن الجلسة ستكون مذاعه علي الهواء، مناشدًا الأعضاء بعدم مغادرة مقر المجلس إلا بإنتهاء الاستحقاقات النيابية الثلاثة "أداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس وانتخاب الوكيلين"، وكذلك عدم اصطحاب المرافقين.

وواصل أنه من المقرر أداء اليمين الدستورية على قسمين، حيث يبدأ نواب الفردي منذ الحادية عشر فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الثانية ظهرًا، لافتًا إلى أنه تم إعداد استراحات موصولة بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب، مضيفًا أنه عقب الانتهاء من أداء اليمين سيتم إجراء انتخابات رئاسة المجلس يعقبها انتخابات الوكيلين.

أشار إلى أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها علي كافة المستويات، وبجميع الوسائل.

وشدد أمين مجلس النواب على ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية كارتداء الكمامة والكشف الحراري واستخدام المطهرات، مختتمًا تصريحاته:"أمامنا 48 ساعة من العمل المتواصل حيث سيتم معاينة القاعة الرئيسية وتفقد ما ينقصها وكذلك ارسال أرقام العضوية وأماكن الجلوس للأعضاء، فالأمانة العامة ستبذل كل جهدها حتى يكون الثلاثاء المقبل يومًا مشرفًا لمصر ولمجلس النواب.
25 نائبًا يتسلمون كارنيهات العضوية في حفل استقبال للمعينين
25 نائبًا يتسلمون كارنيهات العضوية في حفل استقبال للمعينين
25 نائبًا يتسلمون كارنيهات العضوية في حفل استقبال للمعينين
25 نائبًا يتسلمون كارنيهات العضوية في حفل استقبال للمعينين
25 نائبًا يتسلمون كارنيهات العضوية في حفل استقبال للمعينين
25 نائبًا يتسلمون كارنيهات العضوية في حفل استقبال للمعينين
25 نائبًا يتسلمون كارنيهات العضوية في حفل استقبال للمعينين
25 نائبًا يتسلمون كارنيهات العضوية في حفل استقبال للمعينين
25 نائبًا يتسلمون كارنيهات العضوية في حفل استقبال للمعينين
25 نائبًا يتسلمون كارنيهات العضوية في حفل استقبال للمعينين

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