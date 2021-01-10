عاصي الحلاني: الألبومات الكاملة تاريخ للمطرب.. وأبنائي يشقان طريقهما الغنائي بهدوء (حوار)

- الوقوف أمام الرئيس السيسي فخر كبير.. وشعب مصر له معزة خاصة

- شرف لي المشاركات المتتالية في مهرجان الموسيقى العربية.. ومسرح النافورة رسالة للعالم بأن مصر قادرة على استمرار الفنون

- لا أستطيع التأخر عن أي عمل وطني مصري.. وسعيد بتجربتي مع شباب أوبريت "هنبنيها"

- انتهيت من تسجيل "ديو" أغنية "حبيبي" مع نجلي "الوليد".. وطرحها على طريقة الفيديو كليب قريبا

- ابنتي ماريتا مهوبة ذكية واستطاعت أن تكون لها جمهورها الخاص

- لا مانع من تكرار تجربة التمثيل ولكن في وجود سيناريو يضيف إلى تاريخي الفني

- فخور بتجاربي الناجحة في برنامج the voice للكبار والصغار.

• في البداية.. ما آخر تطورات ألبومك الغنائي الجديد وموعد طرحه؟

• ما تفاصيل الألبوم وعدد أغنياته ؟

• هل ستطرح الألبوم كامل ام سيطرح بشكل أغاني سينجل؟

• ماذا عن "ديو" أغنية "حبيبي" مع نجلك الوليد وهل سيطرح قريبا؟

• هل سنراك في أغنية تجمعك بنجلك الوليد وابنتك ماريتا سويا؟

• كيف ترى خطوات ماريتا والوليد الفنية؟

• ما النصيحة التي تقدمها لهما بشكل دائم؟

• شاهدنا تعاونك مع الوليد في أغنية قالتلي كشاعر وملحن وحققت صدى ممتاز من الجمهور.. حدثنا عن كواليس تحضير الأغنية ومن أين جاءت فكرة التعاون؟

• أغنية بعشقك كانت أكثر من رائعة وحققت نجاحا كبيرا.. كيف جاءت لك فكرة ظهور عائلتك في الأغنية؟

• وهل ستكررها مرة أخرى؟

• كيف ترى تجربتك الأخيرة في برنامج المواهب the voice kids؟

• هل سنراك قريبا في عمل فني كممثل؟

• حدثنا عن مشاركة الأخيرة في الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية؟

• حدثنا عن مشاركتك في أوبريت "هنبنيها"؟

• كيف كانت تجربة التعاون مع نجوم شباب في الأغنية؟

• أخيرا.. حدثنا عن غناءك أمام الرئيس السيسي في احتفالات نصر أكتوبر الأخيرة؟

يواصل المطرب اللبناني وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه خلال العام الجاري 2021.. والتقت الدستور بـ"الحلاني" في حوار خاص للحديث عن آخر تطورات ألبومه الغنائي الجديد وموعد طرحه، بالإضافة إلى رأيه في خطوات أبنائه الوليد وماريتا الفنية وتفاصيل أغنيته الجديدة مع نجله الوليد.- انتهيت من تحضيرات ألبومي الجديد منذ فترة كبيرة ولكن نظرا للأحداث السياسية التي مرت بها لبنان في الفترة الأخيرة وظروف تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى انفجار مرفأ بيروت كل هذه الأحداث أدت إلى تأجيل وتأخر طرح الألبوم للجمهور في الأسواق وفي الحقيقة أنتظر في الفترة الحالية وقتا مناسبا لإصدار الألبوم قريبا وأتمني ينال إعجاب جمهوري الحبيب.- الألبوم يتكون من 10 أغنيات متنوعة وتتضمن أغنياته عدد من اللهجات العربية المختلفة المصرية واللبنانية والبدوية والخليجية.- الأغنيات السينجل مطلوبة في السوق في الوقت الحالي خاصة وأن جميع الأغنيات أصبحت تطرح عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وبالفعل قدمت أكثر من أغنية سينجل على طريقة الفيديو كليب ضمن أغنيات ألبومي الغنائي الجديد ولكن رغم انتشار ظاهرة طرح أغنيات سينجل الفترة الحالية إلا إنني أرى الألبوم الغنائي الكامل يكتب في تاريخ أي مطرب ويظل راسخا في أذهان الجمهور.- انتهيت منذ فترة أنا والوليد من تسجيل أغنية "حبيبي" ونعمل حاليا على تحضيرات تصوير الأغنية على طريقة الفيديو ولكن بشكل جديد ومختلف وأتمنى أن يحظى بإعجاب الجمهور.- في الحقيقة أتمنى أن أقدم أغنية تجمعني بالوليد وماريتا ولكن بشرط أن يكون عمل جيد ويحمل فكرة مختلفة وجديدة وإذا وجد هذا العمل اعتقد بأنني سأقوم بتنفيذ الفكرة على الفور طالما يليق بذوق الجمهور.- ماريتا موهبة ذكية تشق طريقها بهدوء وتقدم شكل مختلف اختارته بنفسها ولها شخصية وجمعت جمهور رائع يتابعها ويشجعها وأنا أقدم النصيحة وهي مؤمنة بموهبتها وهذا أهم شيء وكذلك الوليد يتمتع بصوت قوي وموهبة رائعة بشهادة الجميع ويحرص على إنهاء دراسته ثم يشق طريقه الذي بدأه واختاره حسب اتفاقنا والوليد.- نصيحتي للوليد وماريتا هي أن يتحلى بالصبر والصواب في اختياراتهم الفنية واحترام الجمهور والعمل بجد في ثقل الموهبة وعدم التعجل وقوة التحمل.- أغنية "قالتلي" كانت لها كواليس رائعة والصدفة لعبت دور كبير وعندما غناها الوليد وخرجت بشكل يرضيني وتم تنفيذها ولاقت استحسان الجمهور.- بعشقك أغنية رومانسية رائعة وكانت الفكرة أروع وأجمل من الجميع وتم تنفيذها مع العائلة في الوقت الذي كان فيروس كورونا في أشد موجته وكانت رسالتها هي تحدي ظروف هذا الفيروس الذي تسبب في دمار العالم والحمد لله الفكرة والفيديو الكليب لاقوا نجاحا كبيرا.- أغنية "بعشقك" لها طابع خاص في قلبي خاصة وإنها ضمت أفراد عائلتي وتم تصويرها في منزلي وهذا ما زادها غلاوة بين أعمالي الفنية فهي كانت تجربة رائعة وفكرة أن أكررها مرة أخرى في الوقت الحالي أعتقد أنها ستكون صعبة خاصة وأنني لا أميل لتكرار التجارب مرتين خاصة في حال أن التجربة الأولى حققت نجاحا كبيرا مثلما حدث في هذه الأغنية.- في الحقيقة تجاربي في برنامج اختبار المواهب الشهير "ذا فويس" للكبار والصغار كلها رائعة جدا وسعيد بالتجربتين ولكل منهما شكل ومضمون ومتعة وكواليس رائعة كما أن في برنامج the voice kids، وكان التعامل مع الأطفال ممتع خاصة وأنك ترى أمامك مواهب صغيرة في السن وأطفال في قمة في الجمال والإبداع ويتمتعون بصوت قوي ومواهب تزيد عن سنهم الحقيقي وكان العمل معهم ممتع وأنا متمسك بتجاربي الناجحة في برنامج ذا فويس للكبار والصغار.- كانت لي تجربة في التمثيل في مسلسل "العراب" مع الفنانة نسرين طافش وكان هذا العمل يعتبر التجربة الأولى بالنسية في في عالم التمثيل وفي الحقيقة ليس لدي المانع في خوض تكرار هذه التجربة مرة أخرى سواء في عمل تلفزيوني أو سينمائي ولكن في حال أن صادفني عمل جيد وذو فكرة وموضوع مختلفين أو كما يقول الممثلين "أنتظر الورق الجيد" ويكون موضوعه يضيف لأسمي وتاريخي خاصة وإنه لا يعنيني مجرد الظهور من أجل الظهور فقط.- بالتأكيد المشاركة في مهرجان الموسيقي العربية الدورة التاسعة والعشرون الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بشكل سنوي شرف وفخر كبير لي ولأي فنان ينول شرف الوقوف على مسارح دار الأوبرا خاصة وأنه مهرجان عريق ومتميز وعلى المستوى الشخصي تنتابني سعادة بالمشاركة المتتالية في المهرجان والدورة هذا العام هي استثنائية بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، وأحب أن أوجه الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية ولكل القائمين على المهرجان خاصة وأن مسرح النافورة الجديد نفذ بشكل عالمي وأرسل صورة للعالم بأن مصر قادرة على إقامة مهرجان عالمي وإصرارها لاستمرار الفنون وإقامة فعاليات المهرجان هذا العام وسط إجراءات احترازية وبالرغم من الظروف العصيبة التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.- سعيد بالمشاركة في أوبريت الأغنية الوطنية المصرية "هنبنيها" ومشاركتي في هذا العمل جاءت كتلبية لطلب صناعها وفي الحقيقة لا أتأخر في أي عمل وطني خاص بمصر لأنها لي محبة خاصة وغالية في قلبي لها ولشعبها الحبيب.- تجربة الغناء مع النجوم الشباب رائعة جدا وكنت سعيد جدا بهم وبمشاركتي في العمل وكانت السعادة متبادلة وكان عمل مميز بالنسبة لي.- فكرة الغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت بمحض الصدفة أثناء التحضير للأغنية الوطنية التي طرحت مؤخرا بعنوان "أيوه يا مصريين" وتفاجأت بأن هناك رغبة في تقديم الأغنية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن احتفالات ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وهذا شرف عظيم وكانت فرصة رائعة بالنسبة لي.والأغنية جاءت فكرتها من قبل مدير أعمالي في مصر شريف ضياء وقال لى إن هناك أغنية وطنية جيدة يريد أن استمع لها تحمل اسم "أيوه يا مصريين" وعندما استمعت لها لاقت إعجابي بشكل كبير وسألته عن أسماء صناع الأغنية وهم الشاعر أحمد علاء الدين والمحلن سامر أبو طالب والموزع الموسيقي زووم وطالبته أن نبدأ في تنفيذ الأغنية على الفور وكانت كواليس تنفيذ الأغنية تتمتع بحالة من الحب والتعاون الكبير.