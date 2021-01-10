تراجع عدد الآسرة بالمستشفيات الأمريكية التي يشغلها مرضى كورونا إلى 19.1%

ذكرت وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية أن أكثر من 19 % من الأسرة بالمستشفيات الأمريكية كان يشغلها مرضى كوفيد19- في السابع من يناير، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.فقد تراجع هذا المعدل إلى 1ر19% من 2ر19%، في اليوم السابق وبلغ إجمالي عدد الأسرة بالمستشفيات التي يشغلها مرضى كوفيد19-، 134 ألفا و82.وهذا المعدل تغير بشكل طفيف مقارنة بمتوسط 1ر19% على مدى خمسة أيام.وكانت ولاية كاليفورنيا الأكبر نسبة من الأسرة التي شغلها مرضى كوفيد19-، عند 6ر34% تليها ولاية أريزونا عند 6ر33 %.