تراجع عدد الآسرة بالمستشفيات الأمريكية التي يشغلها مرضى كورونا إلى 19.1%
الأحد 10/يناير/2021 - 04:40 م
وكالاتطباعة
ذكرت وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية أن أكثر من 19 % من الأسرة بالمستشفيات الأمريكية كان يشغلها مرضى كوفيد19- في السابع من يناير، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.
فقد تراجع هذا المعدل إلى 1ر19% من 2ر19%، في اليوم السابق وبلغ إجمالي عدد الأسرة بالمستشفيات التي يشغلها مرضى كوفيد19-، 134 ألفا و82.
وهذا المعدل تغير بشكل طفيف مقارنة بمتوسط 1ر19% على مدى خمسة أيام.
وكانت ولاية كاليفورنيا الأكبر نسبة من الأسرة التي شغلها مرضى كوفيد19-، عند 6ر34% تليها ولاية أريزونا عند 6ر33 %.
فقد تراجع هذا المعدل إلى 1ر19% من 2ر19%، في اليوم السابق وبلغ إجمالي عدد الأسرة بالمستشفيات التي يشغلها مرضى كوفيد19-، 134 ألفا و82.
وهذا المعدل تغير بشكل طفيف مقارنة بمتوسط 1ر19% على مدى خمسة أيام.
وكانت ولاية كاليفورنيا الأكبر نسبة من الأسرة التي شغلها مرضى كوفيد19-، عند 6ر34% تليها ولاية أريزونا عند 6ر33 %.