البورصة العراقية تغلق منخفضة بـ1.28%
الأحد 10/يناير/2021 - 05:57 م
وكالاتطباعة
سجل مؤشر"البورصة" العراقية اليوم انخفاضًا بنسبة 1.28%، متوقفًا عند 487.08 نقطة.
وانخفضت أسهم 14 شركة، فيما ارتفعت أسهم 6 أخرى، وحافظت 8 شركات على أسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 851,622,393 سهمًا، بقيمة 642,671,327 دينارًا عراقيًا، تحصلت من إبرام 417 صفقة.
وشملت 28 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مساهمة مسجلة في البورصة.
وانخفضت أسهم 14 شركة، فيما ارتفعت أسهم 6 أخرى، وحافظت 8 شركات على أسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 851,622,393 سهمًا، بقيمة 642,671,327 دينارًا عراقيًا، تحصلت من إبرام 417 صفقة.
وشملت 28 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مساهمة مسجلة في البورصة.