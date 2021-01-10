البورصة العراقية تغلق منخفضة بـ1.28%

سجل مؤشر"البورصة" العراقية اليوم انخفاضًا بنسبة 1.28%، متوقفًا عند 487.08 نقطة.وانخفضت أسهم 14 شركة، فيما ارتفعت أسهم 6 أخرى، وحافظت 8 شركات على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 851,622,393 سهمًا، بقيمة 642,671,327 دينارًا عراقيًا، تحصلت من إبرام 417 صفقة.وشملت 28 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مساهمة مسجلة في البورصة.