رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية: استيراد دفعة جديدة من أسطوانات الأكسجين الطبي

الأحد 10/يناير/2021 - 04:40 م
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
ولاء القاضى
طباعة
تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، وصول دفعة جديدة من إسطوانات الأكسجين الطبي لدعم منظومة الأكسجين وقطاع الصحة بنطاق المحافظة، في رسالة طمأنة لجموع مواطني المحافظة لتغطية احتياجات المستشفيات الضرورية والطارئة من الأكسجين، وذلك من خلال التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع كخطوة جادة لسد احتياجات المستشفيات من الأكسجين في مواجهة كورونا، وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة.

وكشف محافظ المنوفية عن دعم المنظومة بعدد 500 أسطوانة أكسجين مختلفة السعة وعدد 100 منظم أسطوانة اكسجين بالفلوميتر والمرطب بإجمالي تكلفة مليون و300 ألف جنيه من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة، هذا فضلا عن ما تم تخصيصه للمحافظة من وزارة الصحة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه تم تكليف الإدارة المالية بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بشأن عملية شراء وتوريد أسطوانات الأكسجين وفق الاحتياجات الضرورية والطارئة للمستشفيات ومطابقة الأصناف الموردة للمواصفات القياسية المحلية والدولية، حيث تم شراء 250 أسطوانة اكسجين سعة 40 لترا، 100 أسطوانة سعة 68 لترا، 150 أسطوانة سعة من 3،4 إلى 10 لترات تستخدم لحالات العزل المنزلي وذلك تماشيًا مع بدء انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضي فيروس كورونا تحت شعار "100 مليون صحة ".

وأشار المحافظ إلى أن عملية توزيع أسطوانات الأكسجين ستتم على المستشفيات بنطاق المحافظة وفق الاحتياجات الضرورية والطارئة لكل مستشفى، كما سيتم تدعيم حالات العزل المنزلي بالأسطوانات صغيرة السعة وفقا لخطة مديرية الصحة في هذا الشأن.

موضوعات متعلقة

بتخفيض 50%.. أسعار تذاكر الطيران بعد مبادرة «شتي في مصر»

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

«الخارجية»: اجتماع سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم

خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021

الصور

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

image description

محمد لطفي والسبكي في عزاء والدة حسن الرداد بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

الأكثر قراءة

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

«الخارجية»: اجتماع سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

إشارة تردد قناة المديح 2021 الآن على نايل سات

عمانيون يسعون لإعادة الحياة لقرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

أيام زمان

ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

منها «اعتقال شقيقه».. 5 مصادر جعلت محمود أمين العالم يطالع الكتب

«ولكن».. رواية جديدة للكاتب أحمد الموافى

بعد ملف «الدستور».. صحوة بالثقافة لإعادة المتاحف الفنية لرونقها

«الوطنية للصحافة»: نقدر محمود عوض.. وتوجيه لدار المعارف بطباعة أعماله