محافظ المنوفية: استيراد دفعة جديدة من أسطوانات الأكسجين الطبي

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، وصول دفعة جديدة من إسطوانات الأكسجين الطبي لدعم منظومة الأكسجين وقطاع الصحة بنطاق المحافظة، في رسالة طمأنة لجموع مواطني المحافظة لتغطية احتياجات المستشفيات الضرورية والطارئة من الأكسجين، وذلك من خلال التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع كخطوة جادة لسد احتياجات المستشفيات من الأكسجين في مواجهة كورونا، وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة.وكشف محافظ المنوفية عن دعم المنظومة بعدد 500 أسطوانة أكسجين مختلفة السعة وعدد 100 منظم أسطوانة اكسجين بالفلوميتر والمرطب بإجمالي تكلفة مليون و300 ألف جنيه من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة، هذا فضلا عن ما تم تخصيصه للمحافظة من وزارة الصحة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه تم تكليف الإدارة المالية بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بشأن عملية شراء وتوريد أسطوانات الأكسجين وفق الاحتياجات الضرورية والطارئة للمستشفيات ومطابقة الأصناف الموردة للمواصفات القياسية المحلية والدولية، حيث تم شراء 250 أسطوانة اكسجين سعة 40 لترا، 100 أسطوانة سعة 68 لترا، 150 أسطوانة سعة من 3،4 إلى 10 لترات تستخدم لحالات العزل المنزلي وذلك تماشيًا مع بدء انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضي فيروس كورونا تحت شعار "100 مليون صحة ".وأشار المحافظ إلى أن عملية توزيع أسطوانات الأكسجين ستتم على المستشفيات بنطاق المحافظة وفق الاحتياجات الضرورية والطارئة لكل مستشفى، كما سيتم تدعيم حالات العزل المنزلي بالأسطوانات صغيرة السعة وفقا لخطة مديرية الصحة في هذا الشأن.