رفع 4 آلاف طن مخلفات صلبة وقمامة من المقلب الوسيط بأبوقرقاص

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، برئاسة الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، حملة مكبرة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز ودهان الأعمدة وزراعة الأشجار والشتلات الجديدة، وتم رفع ٤٠٠٠ طن تقريبا مخلفات صلبة وقمامة من المقلب الوسيط ونقلها إلى الظهير الصحراوى الغربى.وقال رئيس المركز إنه تم تكليف نواب رئيس المركز بمتابعة الأعمال اليومية للمدينة والقرى التابعة للمركز، حيث تم شن حملة نظافة داخل مدينة أبوقرقاص بمسح وكنس شوارع المدينة وجاري أعمال دهان أعمدة الإنارة بمدينة أبوقرقاص.ووجه رئيس المركز بضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية بالمركز بالعمل على زيادة المسطحات الخضراء في مركز أبوقرقاص، والاهتمام بالتشجير والحفاظ على الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري للمدينة والقرى.وأكد رئيس المركز أن العمل يجري على قدم وساق تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وتجميل وتشجير المدن والقرى على مستوى مراكز وقرى المحافظة.