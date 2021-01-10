المكسيك: إصابات كورونا 1.52 مليون حالة والوفيات 133 ألفًا و204

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 52ر1 مليون حالة إصابة حتى اليوم الأحد، بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في المكسيك 133 ألفا و204 أشخاص، بينما تعافى من مرض كوفيد- 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد 14ر1 مليون شخص من المصابين.ومر نحو 45 أسبوعا منذ تسجيل الحالة الأولى للإصابة بالمرض في المكسيك.