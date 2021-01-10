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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

في عيد ميلاد سميرة سعيد.. كيف كان لها نصيب من برج الجدي؟

الأحد 10/يناير/2021 - 08:27 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
شيماء دهب
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تحتفل الفنانة سميرة سعيد اليوم 10 يناير بعيد ميلادها، فهي مطربة مغربية حاصلة على الجنسية المصرية، لها جمهور بالوطن العربي أجمع، وتنتمي سميرة إلى برج الجدي المعروف عنه حبه للحياة، وطموحه الذي لا ينتهي، بالإضافة إلى حبه وإخلاصه لعمله وهذا ما يتجلى في الفنانه سميرة سعيد فهي تظل على الساحة وتواكب العصر بالأغاني الشبابية لتظل متواجدة طوال الوقت.

وفي هذه السطور نرصد صفات لامرأة برج الجدي نجدها ظاهرة في شخصية سميرة سعيد:
طموحة
من المعروف أن سميرة سعيد شخصية طموحة للغاية فهي لا تتنازل دائمًا عن تقديم كل ما هو جديد لتظل على الساحة، بدأت في الغناء وهي عمرها 11 عامًا حيث قدمت أغنية «رمضان أقبل» من كلمات الشاعر مصطفى بدوي، ومن ثم يتوالى تقديمها للألبومات المختلفة حتى وصل عدد ألبوماتها حتى الآن 46 ألبوم.

مُحبة للحياة وتسعى للاستمرار
تعتبر الفنانة سميرة سعيد من أقدم الفنانات العربيات المستمرات حتى الآن، بعد وفاة الفنانة ورة الجزائرية، انتقلت سميرة للقاهرة عام 1977 حيث قدمت أغنيتين مع محمد سلطان وهما «الدنيا كده» وأغنية «الحب اللي أنا عايشاه».
سميرة سعيد
سميرة سعيد
تعشق الفن والزواج مرتبة ثانية
من المعروف أن صاحبة برج الجدي تعشق الفن والزواج يمثل لها مرتبة ثانية ولكنه بالطبع مكمل لحياة تحمل قدر من الاستقرار وأجواء العائلة، فينطبق الحال على الفنانه سميرة سعيد حيث أنها عاشقة للفن ولم يكن لها حظ في الزواج تزوجت مرتين الأولى من الموسيقار هاني مهنى والثانية من رجل أعمال مغربي وهو مصطفى النابلسي.
سميرة سعيد
سميرة سعيد
ما بتحبش تكبر
هكذا امرأة برج الجدي لا تحب أن يظهر عليها عمرها الحقيقي، لذا نرى دائمًا سميرة سعيد في إطلالة شبابية طوال الوقت ترتدي الجينز والألوان الفاتحة وترفع شعار" الحياة حلوة"
في عيد ميلاد سميرة
  

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