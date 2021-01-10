تحالف ميركل يرفض خطط وزير العمل لإصلاح نظام المساعدات الاجتماعية

رفض تحالف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي خطط وزير العمل هوبورتوس هايل لإصلاح نظام المساعدات الاجتماعية المعروف باسم (هارتس الرابع).وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال بيتر فايس المتحدث باسم كتلة التحالف لسياسة سوق العمل والسياسة الاجتماعية، اليوم الأحد:" إذا تطلب الأمر ضرورة تمديد القواعد الاستثنائية المرتبطة بأزمة كورونا، فإننا كتحالف مستعدون لإجراء محادثات".وأضاف:" نحن لا نزال مع مبدأ الدعم وبذل الجهد ونرفض تمديد هذه القواعد الاستثنائية".يشار إلى أن مشروع قانون هايل، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي كُشِف عنه النقاب أمس السبت ينص على استمرار تسهيل الحصول على مساعدات التأمين الأساسي في أزمة كورونا.وعلقت السلطات الألمانية خلال الأزمة مراجعة مراكز العمل لمكان إقامة مقدم طلب الحصول على التأمين الأساسي وثروته أي مراجعة مساحة مكان إقامته ومدى ملائمة القيمة الإيجارية وما إذا كان مقدم الطلب يمتلك مدخرات بقيمة تصل إلى 60 ألف يورو.ووفقا للمسودة، فإن مقدم طلب الحصول على هذه المساعدات سيتمكن خلال فترة التعليق المستمرة لمدة عامين من الاستفادة من هذه المساعدات الاجتماعية بموجب نظام هارتس 4 بدون مراجعة مراكز العمل لملائمة القيمة الإيجارية التي يتحملها مقدم الطلب لسكنه وحتى لو كان يمتلك مدخرات بقيمة 60 ألفيورو مع عدم خصم شيء من هذه المدخرات مقابل هذه المساعدات.وأعرب فايس عن اعتقاده بأن مثل هذه الخطط تسير في اتجاه توفير دخل أساسي غير مشروط " وهو ما يقلل من قيمة العمل ويقلل على نحو واسع من جاذبية مساعي الحصول على عمل".