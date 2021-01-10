الإرهاق يمنع الأنبا يوناه من رئاسة قداس الغطاس في كامبالا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه الاحتفال بعيد عيد الظهور الإلهي (عيد الغطاس) في كاتدرائية القديس نيكولاس في Namungoona بحضور المتروبوليت يوناه.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان الأحد، أنه لم يشارك المتروبوليت يوناه في القداس الإلهي بسبب الإرهاق.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وعيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.