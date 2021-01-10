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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

الأحد 10/يناير/2021 - 05:59 م
رئيس جامعة دمياط
رئيس جامعة دمياط
حسام فهمي
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تفقد اليوم الأحد، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، أعمال اللجنة المشكلة لتوزيع وتخصيص الغرف والمكاتب للإدارات بقطاعات الجامعة المختلفة بمبنى الإدارة العامة للجامعة والتي قاربت أعمال التشطيب به على الانتهاء.

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال مشروع القرية الأوليمبية، والتي تضم إنشاء 6 ملاعب تخدم ألعاب وأنشطة رياضية مختلفة (قدم، طائرة، يد، تنس، ريشة)، بالإضافة إلى ملعب كرة قدم سباعي وملعب 11 لاعبًا، ورافق سيادته د. محمد عبدالحي المدرس بقسم المناهج وطرق التدريس وأحد شباب كلية التربية الرياضية، والذي سبق أن أصدر السيد رئيس الجامعة قرارًا بتكليفه بالإشراف على إنشاء مشروعات القرية الأوليمبية من حيث المواصفات الفنية والمقاييس القانونية للملاعب.

وبدأت تتضح معالم القرية الأوليمبية التي تضم الملاعب السابق ذكرها الجاري العمل بها، بالإضافة إلى المشاريع المقرر طرحها مستقبلًا والتي تضم (حمام سباحة، ملعب إسكواش).

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