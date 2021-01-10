ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مصنع الملابس بالإسكندرية

قررت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية سرعة ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مصنع الملابس المتسبب في وفاة شخص وإصابة 9 آخرين، وتحديد بدايته ونهايته للوقوف على أسبابه، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة مبنى المصنع، ووضع تقرير يفيد مدى سلامته الإنشائية، والتحفظ على ملف المصنع بحى شرق وإحضاره للنيابة العامة للاطلاع على التراخيص ومدى توافر اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية، واستعجال تقرير الحماية المدنية، وتحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث وسؤال المصابين بالمستشفى، والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب توقيع كشف مفتش الصحة عليها.وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع "شاتورنا" للملابس الجاهزة، بمنطقة حجر النواتية بشارع المصانع بدائرة القسم.وانتقل ضباط مباحث القسم برفقة قوات الحماية المدنية بمعداتها و7 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، وبالمعاينة والفحص تبين أن المصنع مكون من 4 طوابق وحدوث ماس كهربائي بإحدى الغرف بالطابق الأخير، على أثره اشتعلت النيران بالغرفة أثناء تواجد العمال.وأسفر الحادث عن مصرع عامل وإصابة 9 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.