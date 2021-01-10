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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تفاصيل المعرض الأول لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

الأحد 10/يناير/2021 - 04:26 م
نيفين جامع
نيفين جامع
سمر عبدالله
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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الاثنين الماضي، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وتفقد الرئيس أجنحة كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع على أحدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، كما اطلع على الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة.

كما اطلع الرئيس خلال فعاليات الافتتاح على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك أثناء تفقده للجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعة، المالية، الإنتاج الحربي، البترول، والتنمية المحلية، البيئ، والداخلية، النقل، بالإضافة إلى البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.

وتسعى الحكومة من هذه المبادرة إلى تحسين مركبات النقل الجماعي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، والحد من التلوث.

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في يوليو الماضي أن برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز على مدار 3 سنوات سيكون بتكلفة مليار و200 مليون جنيه، وأن المواطن الذى يستخدم الوقود فى السيارات يتكلف الكثير ولكل عندما يستخدم الغاز يوفر الكثير، مشيرة إلى أنه تم حصر مليون و800 ألف مركبة ضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة.

وأكدت نيفين جامع أنه من المستهدف إحلال وتجديد 50 ألف عربة تاكسي بتكلفة 10 مليارات جنيه، إضافة إلى مليون و800 ألف مركبة ملاكى سيتم تطويرها على مدار عامين وففًا للخطة.

وتأتى استراتيجية صناعة السيارات لتضع النقاط فوق الحروف حول إجراءات التحويل من البنزين للغاز، وأنه خلال عامين ستكون السيارات تصنيعا مصريا بخلاف السيارات الأخرى، حيث يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصناعات المغذية لتدعيم تلك الصناعة.

وفي تصريحات سابقة أشارت جامع إلى أن مصنع مصر للسيارات السابق أصبح مدعما بنسبة 190 للنهوض بصناعة تلك السيارات، لافتة إلى أن البنية التحتية تزداد إلى 3000 محطة كهرباء على الطريق المصري، وأن الاقتصاد المصري سينمو بشكل واضح وأن الأيدي العاملة المصرية هي المسيطرة على تلك الصناعة.

"ما الذي يستهدفه المصنع"
يستهدف المعرض التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية التي يمكن أن تعود على المستهلك من اقتناء سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، والتوعية ببرامج التمويل المتاحة للمواطنين لتسهيل عمليات تحويل السيارات التى يمتلكونها لتعمل بالوقود المزدوج "بنزين غاز"، بالإضافة إلى استعراض الطرازات المتاحة من السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي.

ويستهدف المعرض تعزيز التواصل بين الأطراف المعنية بالبرامج من جهات حكومية ومجتمع أعمال والمستهلكين، وإعطاء رسالة لشركات السيارات المحلية والأجنبية بشأن دعم الدولة للتوجه القائم على تعزيز الاعتماد على تكنولوجيا استخدام الغاز في السيارات بالسوق المحلي، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الأجنبية في هذا المجال لتعميق التصنيع المحلي، والتوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.

وتضمن المعرض عددًا من الفعاليات تشمل عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة، ووجود جناح خاص لاستلام طلبات تسجيل المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، إلى جانب عقد ورش عمل بهدف شرح البرنامج وخطوات إتمام التحويل، وكيفية التغلب على العقبات الفنية، لدى مالكي السيارات، وعرض الخطوات التنفيذية المتخذة من الحكومة لدعم خطط التوسعات على الطرق ومحطات التموين بالغاز الطبيعي ومراكز الخدمة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الشركات الأجنبية من خلال جلسات عمل افتراضية لتقديم تجارب ونماذج السيارات المنتجة، وبحث فرص التعاون المشترك بين ممثلي مراكز البحث العلمي ذات الصلة بالصناعات الهندسية مع شركات السيارات العالمية وفرص تعميق التصنيع المحلي.

وتضمن المعرض أيضًا عقد 11 ورشة عمل للجمهور والمختصين لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، التي توفر كافة المعلومات حول مبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وخطوات اتمام التحويل.

"مشاركة فعالة"
شارك في المعرض كبريات شركات السيارات العاملة فى السوق المصرية والمنتجة للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، وكذلك الوكلاء والمستوردون للسيارات ذات الوقود المزدوج "بنزين - غاز"، إلى جانب عدد من الشركات المنتجة للصناعات المغذية للسيارات، كما شارك في إقامة هذا المعرض عدد من الشركات المنتجة للسيارات فى مصر والوكلاء والمستوردون وكافة الأجهزة والوزارات المعنية، ومنها وزارة الإنتاج الحربى من خلال مصنع "إنتاج وإصلاح المدرعات" والذى سيقوم بتقديم نموذجين لأتوبيسين يعملان بالغاز الطبيعي وكذلك وزارات الداخلية والنقل والبترول والبيئة والتعليم العالى والبحث العلمى والمالية والتنمية المحلية، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بهدف التوصل إلى رؤّية شاملة لكافة التفاصيل المتعلقة بهذه المبادرة القومية.

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