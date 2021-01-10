نائب رئيس مدينة المنيا يقوم بتنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد

قام الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، بالإشراف على تنظيم المواطنين أثناء صرف معاشات شهر يناير بمكاتب البريد، لمنع الزحام ولتطبيق الإجراءات الوقائية والأحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وتابع نائب رئيس مدينة المنيا إجراءات تنظيم توافد المواطنين بمكتب بريد حي سلطان وبريد المحطة وبريد مجمع المصالح الحكومية لتسهيل تواجد المواطنين للحصول على المعاش بعد شكوى العديد من المواطنين خاصة كبار السن والمسنين من عدم قدرتهم من صرف المعاش نتيجة الزحام الشديد داخل مكاتب البريد، وهو ما يعرضهم للإصابة بالإرهاق وخطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم توفير مقاعد وإلزام المواطنين بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد بينهم.وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أعطى تعليمات بشأن متابعة صرف المعاشات بمكاتب البريد ومتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع التكدس للوقاية من فيروس كورونا المستجد.