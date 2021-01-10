رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جعجع» يدعو لبنان إلى إغلاق شامل وصارم لوقف تفشي كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 04:24 م
سمير جعجع
سمير جعجع
أ ش أ
طباعة
دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الحكومة إلى اتخاذ قرار فوري بالإغلاق التام والشامل والكامل للبلاد بصورة صارمة، حرصا على أرواح اللبنانيين وعدم تعرض القطاع الصحي للتدمير في ضوء تفشي وباء كورونا.

وقال جعجع – في تصريح له اليوم – إن الأوضاع الصحية في لبنان تشهد تدهورا بالغ الخطورة في الوقت الحالي، الأمر الذي يستدعي من حكومة تصريف الأعمال القائمة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، أن تتخذ قرارا بالإغلاق الشامل، وإلا تكون مسؤولة عن إزهاق أرواح اللبنانيين وتدمير القطاع الصحي في البلاد.

يشهد لبنان تفشيا واسعا لفيروس كورونا إذ تتجاوز عدد الإصابات اليومية 5 آلاف حالة في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 5 ملايين نسمة، فضلا عن اكتظاظ المستشفيات ووحدات العناية المركزة بالمرضى المصابين بالفيروس الذين تتطلب حالتهم عناية طبية فائقة.

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق من اليوم، لانعقاد اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع عصر غد الاثنين، وذلك للبحث في تطورات الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في لبنان على وقع تداعيات تفشي وباء كورونا في البلاد.

وسبق وأكد مسؤولون في القطاعات الطبية والصحية اللبنانية في تصريحات لهم على مدى اليومين الماضيين، ومن بينهم وزير الصحة ورئيس لجنة الصحية بمجلس النواب ونقيب الأطباء وغيرهم، أن الاختلاط الكبير مؤخرا خلال فترة أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة داخل المنازل والأماكن الخاصة وفي الفنادق والأماكن العامة، أدى إلى انتشار الفيروس وزيادة عدد حالات المصابين به بصورة كبيرة.

ودخل لبنان إغلاقا عاما في كافة أنحائه ابتداء من الخميس الماضي وحتى أول شهر فبراير المقبل، مع فرض منع التجول وذلك في سبيل كبح انتشار الوباء، غير أن قرار الإغلاق قوبل بانتقادات كثيرة كونه تضمن الكثير من الاستثناءات وسمح لكثير من الأنشطة بمزاولة العمل بصورة شبه طبيعية.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، كان لمّح قبل يومين إلى إمكانية الإغلاق الشامل والكامل دون استثناءات، باعتبار أن هذا الخيار هو الأفضل لوقف التفشي الوبائي لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية قد تضطر إلى اللجوء إليه إذا لم يحدث تجاوب من قبل المستشفيات الخاصة عبر إنشاء وحدات رعاية مركزة لمرضى كورونا.

موضوعات متعلقة

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

image description

محمد لطفي والسبكي في عزاء والدة حسن الرداد بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

الأكثر قراءة

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

عمانيون يسعون لإعادة الحياة لقرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

بعد ملف «الدستور».. صحوة بالثقافة لإعادة المتاحف الفنية لرونقها

«الوطنية للصحافة»: نقدر محمود عوض.. وتوجيه لدار المعارف بطباعة أعماله

كمال رحيم يطرح «أحلام العودة» عن «دار العين»

«مونوجرافيا» معرض أونلاين للفنانة التشكيلية وفاء ياديس