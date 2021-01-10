محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولاتها الميدانية للمستشفيات لمتابعة سير العمل وإجراءات التعامل مع أزمة كورونا المستجد، إذ قامت اليوم الأحد بزيارة مفاجئة إلى مستشفى دمياط العام، والتي تعد إحدى مستشفيات العزل بالمحافظة.والتقت المحافظ بالدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ومدير المستشفى، واستمعت إلى شرح تفصيلى عن إجراءات التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي يتم تحويلها من مستشفيات الفرز وكذا القدرة الاستيعابية للمستشفى بغرف العزل ووحدات العناية المركزة وتوافر الأطقم الطبية بها، كما قامت بتفقد الصيدليتين "الرئيسية المجانية" و"الداخلى الاقتصادي" للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية المدرجة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا ووجود رصيد استراتيجي يغطى احتياجات الفترة المقبلة.وفى سياق متصل، قامت المحافظ بالمرور على الغرفه الخاصة بخزان الأكسجين المزود بأنظمة مراقبة، إذ قامت بالتواصل مع الأجهزة المختصة لمراجعة أعمال الصيانة بالخزان وفقًا لأعلى المعايير الفنية، وكذا شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ شبكة صرف خاصة بخزان الأكسجين.وعلى جانب آخر، تفقدت محافظ دمياط مبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوي الذى تم تشغيله مؤخرا بعد انتهاء كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزية به بتكلفة قدرها ١٠٥ ملايين جنيه، إذ تفقدت أقسام الغسيل الكلوي والغسيل الكلوى للأطفال والغسيل البريتونى، واللائى تم تجهيزهم وفقًا لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت الطبية والعلاجية، كما قامت بالتواصل مع المرضى للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.