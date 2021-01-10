المتروبوليت مكاريوس يحتفل بالغطاس بالكلية الأرثوذكسية بنيروبي

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه بمناسبة عيد الظهور الإلهي 2021 رأس المتروبوليت مكاريوس القداس الإلهي في كنيسة القديسة صوفيا بالكلية الأرثوذكسية.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه جاء ذلك بحضور الأطفال والمعلمين والطلاب والمحاضرين من كل من الكلية الأرثوذكسية والقديس كليمنتس الابتدائية.وذلك في إطار العمل الرعوي بمطرانية نيروبي (كينيا)، التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا.وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري، واخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.