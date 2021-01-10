بعد ملف «الدستور».. صحوة بالثقافة لإعادة المتاحف الفنية لرونقها

تولى وزارة الثقافة في الوقت الحالي، اهتماما كبيرا بقطاع الفنون التشكيلية، وبالتحديد ملف المتاحف الفنية المغلقة، لما لها من أهمية في تقديم صورة مصر الفنية أمام العالم، خاصة وأن أم الدنيا بها مجموعة من رواد الفن التشكيلي في العالم منهم راحلون، ومنهم معاصرون.ونجحت الوزارة في الفترة الماضية في افتتاح متحف الفن الحديث المصري، والذي يعد أحد أهم المتاحف الفنية في الشرق الأوسط، والذي استمر مغلقا لسنوات طويلة، لحاجته إلى عمليات ترميم وتطوير.ويضم متحف الفن الحديث قرابة ال 19 ألف عمل فني، لكبار الفنانين في مصر.كذلك تتابع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، عمليات تطوير وتجهيز متحف الجزيرة المغلق منذ 32 عاما، وتكثف جهودها لإنهاء عمليات التطوير وافتتاحه للجمهور.وأكدت عبد الدايم أهمية المتاحف القومية فى ترسيخ الهوية والحفاظ على كنوز وثروات الفن المصري والعالمي بجانب الموروثات والمقتنيات سواء تاريخية أو ثقافية أو فنية.وأضافت أن متحف الجزيرة للفنون يُعد احد أهم مشروعات الدولة الثقافية والقومية باعتباره من أهم المواقع المتخصصة فى الوطن العربي والشرق الأوسط وإضافة للبنية الثقافية والفنية المصرية، لما يضمه من مجموعات رائعة من المقتنيات التاريخية العريقة والنادرة التى توثق لحقب زمنية مختلفة.وتابعت أن الفنون المتحفية أحد أسلحة القوى الناعمة لتنمية الوعى والارتقاء بالوجدان، لما تتميز به من تأثيرات مباشرة وملهمة في تشكيل وبناء الشخصية إلى جانب قدرتها الفائقة على تعزيز القيم الإيجابية وخلق أجيال مدركة لحجم التحديات التى تواجه الوطن.يُذكر أن متحف الجزيرة للفنون يضم مقتنيات ملكية نادرة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخزف الإسلامي المصرى والدمشقى والبخارى والخزف الإغريقى والروسى والتركى والبورسلين الصينى من مختلف العصور، كما يضم مجموعة كبيرة من النسيج القبطى من القرون الخامس والسادس والسابع الميلادية، ومجموعة من النسيج الإسلامي، كما يوجد به جوبلان بلجيكى من القرن 18 وجوبلان فرنسى من القرن 19 م بالإضافة إلى تحف معدنية عبارة عن شمعدانات ومباخر وصوانِ تنتمى للعصر المملوكى فى مصر وأماكن أخرى كالموصل والصين، وكذلك يحوى متحف الجزيرة مجموعة فريدة من اللوحات والتماثيل من خامات مختلفة للفنانين الذين يمثلون رموزًا لمختلف المدارس التشكيلية الأوروبية منهم رودان، ديلاكروا، مونيه، ديجا، رينوار، روبنز، كونستابل.وكانت قد نشرت "الدستور" في الفترة الماضية ملفا عن المتاحف الفنية المعطلة سواء في القاهرة أو المحافظات الأخرى، وناشدت خلاله الوزارة الاهتمام بتلك المتاحف وإعادة افتتاحها.