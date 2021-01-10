الأنبا إينوسنتيوس يشارك الشعب الرواندي أفراح عيد الغطاس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه بمناسبة عيد الظهور الإلهي 2021 رأس المتروبوليت إينوسنتيوس القداس الإلهي في مطرانية رواندا.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك في اطار العمل الرعوي بمطرانية بوروندي ورواندا شرق الكونغو، التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا.وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري واخيرا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.