58 قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين في أسوان خلال 2020

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، خلال العام الماضي ٢٠٢٠، عدد ٥٨ قافلة طبية للكشف المجاني، على مستوى محافظة أسوان، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد (٩٣٧١٦) مواطنا في مختلف التخصصات.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.وضمت القوافل عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.