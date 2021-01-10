رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يبحث مع ماكرون اللقاء المقرر بين زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا غدًا

الأحد 10/يناير/2021 - 04:23 م
بوتين وماكرون
بوتين وماكرون
أ ش أ
طباعة
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا اليوم الأحد، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون المسائل المرتبطة باللقاء المقرر مع زعيمي أذربيجان وأرمينيا في موسكو غدا الإثنين.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين "الرئاسة الروسية"، في بيان اليوم، "أنه في إطار تنسيق عمل الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أجرى الرئيس الروسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحث الرئيسان بعض المسائل المرتبطة بالقاء الثلاثي، الذي سيعقد في موسكو غدا بين زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بالعاصمة الروسية".

يُذكر أن المكتب الصحفي للكرملين كان قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يعقد مباحثات ثلاثية مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بموسكو غدًا.

موضوعات متعلقة

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بمواقف أبوتيج

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

«الوطنية للصحافة»: نقدر محمود عوض.. وتوجيه لدار المعارف بطباعة أعماله

«مونوجرافيا» معرض أونلاين للفنانة التشكيلية وفاء ياديس

«اسمي بولا» كتاب جديد يرصد حياة نادية لطفي عن دار نهضة مصر

«ميكرفون» ينظم معرضًا لكتب الأطفال بأسعار مخفضة