«التضامن»: 2 مليون و700 ألف مواطن ترددوا على منصة «مودة»

دائما ما تحرص القيادة السياسية على استقرار الأسر المصرية مواجهة ارتفاع معدلات الطلاق، حيث جاءت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة التضامن الاجتماعي بشأن تنفيذ برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتدشين الرئيس أيضا المنصة الإلكترونية للمشروع لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج بشكل تكاملي عبر تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق‪.‬واستعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى والمشرف العام على مشروع "مودة" آليات عمل المشروع وما تم تنفيذه من خلال عدده محاور، حيث يتم تنفيذ كافة التدريبات المباشرة استنادًا إلى المحتوى العلمي المطور خصيصًا لتحقيق أهداف المشروع والذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ويتناول المحتوى ثلاثة أبعاد أساسية للزواج "اجتماعي ونفسي، صحي، شرعي" وتم‪ ‬تنفيذ الدليل التدريبي داخل 8 جامعات حكومية، حيث ضم ثلاث جامعات إضافية للبدء في تنفيذ تدريبات مودة بين طلابها، ونفذت ورش عمل لتدريب المدربين استهدفت 90عضوًا بهيئة التدريس بكل من جامعات "السويس، وأسيوط، وجنوب الوادي "ليصبح إجمالي عدد الجامعات الشريكة 8 جامعات توم إعداد 330 عضو هيئة تدريس، وكان من المقرر أن يتم التوسع في ضم 4 جامعات إضافية إلا أن ظروف العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا حال دون ذلك بجانب ‪ ‬تنفيذ 333 تدريبًا داخل الجامعات الشريكة ونفذت الجامعات من خلال مدربيها من أعضاء هيئة التدريس الذين سبق إعدادهم 333 دورة تدريبية بمشاركة 19 ألف طالب وطالبة كذلك أقر المجلس الأعلى للجامعات اعتماد دورات منصة مودّة الرقمية كمتطلب تخرج اختياري ضمن المقررات لطلاب الجامعات المصرية اعتبارًا من العام الجامعي الحالي 20202021‪.‬من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى والمشرف العام على مشروع "مودة" أن المشروع يسعي إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الأسرة المصرية والشباب المقبل على الزواج ومدهم بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة وتقديم الإرشاد الأسرى وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق، وذلك عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج، أيضًا تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق ومراجعة التشريعات الداعمة لكيان الأسرة وحقوق الطرفين والأبناء، وانه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وحث المواطنين على البقاء في المنازل للوقاية من انتشار فيروس كورونا شهدت المنصة الإليكترونية اقبالا كبيرا من جانب الشباب‪.‬وأوضح "عثمان" أن منصة "مودة" الرقمية الذى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد نموذجًا للتحول الرقمي في التعامل مع المشكلات والقضايا المجتمعية بالشكل الذي يُمكّن معه الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الفئة المستهدفة مع ضمان تقديم المحتوى بجودة ودقة عالية وموحدة، وقد وصلت معدل أعداد التردد على المنصة إلى ما يقرب 2 مليون و700 ألف متردد، حصل 168 ألف منهم علي شهادة إتمام التدريب خلال عام 2020‪ ‬،خاصة بعد تغذية المنصة بمقاطع فيديو بواقع 17‪ ‬دقيقة إضافية تتناول موضوعات ملحة من واقع الاحتياجات التي تم رصدها أثناء التدريبات الميدانية، وفيما يلي أهم الموضوعات التي تم إضافتها.وأضاف عمرو عثمان انه تم تنفيذ 3 ‪ ‬تدريبات لمعسكرات التجنيد التابعة لوزارة الداخلية، وكذلك تنفيذ 7 تدريبات بمحافظات "القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد"، استفاد منها حوالي "5 آلاف مجند" كما قام المشروع بإطلاق مبادرة جديدة خلال 2020 بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف إنشاء شبكة من كوادر المدربين الشباب ذوي الخبرات في هذا الشأن لتنفيذ تدريبات مودة داخل الهيئات الشبابية بجميع محافظات الجمهورية،وقد تم اختيار الكوادر من خلال إجراء مقابلات شخصية مع 104 كادر شبابي من أصل 200 شابة تقدموا للمشاركة في المشروع، واعتمد التقييم على أُسس علمية من خلال استبيان يقيس ثلاثة جوانب أساسية؛ "الجوانب المعرفية، والمهارية، والسلوكية المرتبطة بعملية التدريب واجتاز المقابلات 82 مدرب ومدربة من 24 محافظة،كما تم تطوير المحتوى العلمي الخاص بمودة وتحويله إلى دليل تدريبي تفاعُلي يحتوي على مجموعة من الأنشطة التي تتناسب مع الفئات المستهدفة وطبيعة التدريبات التي ستتم داخل الهيئات الشبابية، كذلك إطلاق تدريبات مودة داخل مراكز الشباب بـ 7 محافظاتكما تم إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة تدريب مكلفات الخدمة العامة وتنفيذ 100 تدريب لعدد 5،624 مكلفة خدمة عامة على مستوى 19 محافظة بالتعاون مع إدارة الخدمة العامة ومديريات التضامن الاجتماعي في هذه المحافظات، كذلك تنفيذ 4 تدريبات بالتعاون مع غرفة صناعة الملابس وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتدريب 143 من الفتيات العاملات بالمصانع على مستوى ثلاث محافظات؛ القاهرة، والفيوم، وبني سويف.‫وفيما يتعلق بمحور التدريبات المُباشرة للمخطوبين والمتزوجين حديثًا أوضح "عثمان " انه تم إطلاق مُبادرة جديدة لتدريب الفتيات الأولى بالرعاية وخطابهن أزواجهن بالتعاون مع نادي الروتاري وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم تنفيذ 10 تدريبات بثلاث محافظات؛ القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، تم خلالهما تدريب 196 شاب وفتاة على المحتوى التدريبي للمقبلين على الزواج،حيث تم تنفيذ 10 تدريبات بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي وادارات مكلفات الخدمة العامة بالمحافظات بواقع 502 مُشارك بتسع محافظات، كما تم إطلاق مبادرة لتدريب الفتيات الأولى بالرعاية وخطابهن بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويتم تدريب الفتيات اللائي يتم تجهيزهن من خلال مشروع دكان الفرحة وقد قام المشروع بتنفيذ أربع ورش عمل لعدد 368 فتاة وخطابهن بثلاث محافظات الوادي الجديد، والبحيرة، والفيوم،كذلك تنفيذ 5 ورش عمل للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان الذين يتم علاجهم من قِبَل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وزوجاتهم بهدف تهيئة بيئة أسرية داعمة لرحلة الدمج المجتمعي، وتم تدريب 203 شخص على مستوى محافظات القاهرة الكبرى "الثلاث"، ومحافظة الإسكندرية.