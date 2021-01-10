تشميع 7 منشآت بحي الجمرك لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية

أجرى اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم، برفقة رجب عبد الرازق رئيس حي الجمرك، حملة مكبرة بنطاق الحى، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية بنطاق أحياء الثغر.وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد ٧ من المحال والمطاعم والكافيهات، وتحصيل غرامة مالية بإجمالي ٢٩ ألف جنيه، وتم تحرير ٦٦ محضر متنوع ما بين (نقص اشتراطات صحية- رصد بيئى- بيئة- نظافة - إشغال طريق - أمن صناعى، عدم حمل شهادة صحية، عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية )، و١٦ إنذار وتم التحفظ على عينات من المواد الغذائية لفحصها، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطريق العام.وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على المحال والمطاعم والكافيهات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، ورفع الإشغالات التى تعوق حرم الطريق العام، حرصا على سلامة المواطنين.شارك فى الحملة ممثلين من (الطب البيطرى، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مسؤل نهضة مصر، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى).