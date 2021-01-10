المئات يشيعون جنازة والدة الفنان حسن الرداد بدمياط (فيديو)

تجمهر المئات من أهالي محافظة دمياط، لمشاركة الفنان حسن الرداد لحظة تشييع جنازة والدته في مقابر مسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط، حيث شارك الأهالي وعدد من الشخصيات العامة.كما وصل الفنان محمد لطفي والمنتج أحمد السبكي إلى مسجد عمرو بن العاص دمياط، اليوم الأحد للمشاركة في صلاة الجنازة على السيدة فادية الرداد والدة الفنان حسن الرداد والتي توفاها الله مساء أمس السبت.ولم يتمالك الفنان حسن الرداد أعصابه أثناء مراسم الدفن الخاصة بوالدته حيث انهار من البكاء.