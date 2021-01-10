الأنبا نيوفيتوس يحتفل بعيد الغطاس في نيري وشرق كينيا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بمناسبة عيد الظهور الإلهي 2021 رأس سيادة الأسقف نيوفيتوس القداس الإلهي في كنيسة القديس يعقوب لرعية Meru.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك في إطار النشاط الرعوي لأسقفية نيري وشرق كينيا، التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا.وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد المختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري، واخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.