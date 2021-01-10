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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انهيار الفنان حسن الرداد أثناء تشييع جنازة والدته بدمياط (فيديو)

الأحد 10/يناير/2021 - 04:37 م
انهيار الفنان حسن
انهيار الفنان حسن الرداد
حسام فهمي
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وصل الفنان حسن الرداد إلى محافظة دمياط- مسقط رأسه- لتشييع جنازة والدته من ساحة مسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط، عصر اليوم الأحد، حيث انهار الفنان حسن الرداد، وأجهش بالبكاء أثناء تشييع جنازة والدته.

ووصل الفنان محمد لطفي والمنتج أحمد السبكي إلى مسجد عمرو بن العاص دمياط، اليوم الأحد، للمشاركة في صلاة الجنازة على السيدة فادية الرداد والدة الفنان حسن الرداد والتي توفاها الله مساء أمس السبت.

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