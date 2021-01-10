149 ألفًا و7 حالات شفاء بكورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 279 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 149 ألفا و7 حالات.وأضاف وزير الصحة الكويتي، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ279 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.