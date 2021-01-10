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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغضبان: رفع كفاءة الطرق المحيطة ببازار بورسعيد الجديد بحي العرب

الأحد 10/يناير/2021 - 03:51 م
جريدة الدستور
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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أن في إطار الطفرة التى تشهدها بورسعيد في مجال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف أنحاء المحافظة، واستكمالا لأعمال رصف الشوارع فى محيط المشروعات الخدمية الجديدة لتيسير وسهولة الحركة، فقد تم البدء فى رصف ورفع كفاءة الطرق المحيطة ببازار بورسعيد الجديد بحى العرب، بما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتوفير سبل الراحة للمواطنين خاصة المترددين على الأسواق الحضارية الجديدة بحى العرب.

وأوضح المحافظ أن هناك خطة شاملة للارتقاء بالطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، بما يساهم ايضا فى تحقيق المظهر الجمالي والحضارى ببورسعيد، لافتا أنه جارى الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بالطرق المحيطة بسوق الخضار الجديد فى أقرب وقت.

كما أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة شارع عبد الحليم محمود بحب الضواحي، وذلك فى إطار أعمال التطوير التى تتم بالطرق التى تشهدها محافظة بورسعيد بشكل عام وحي الضواحى بشكل خاص، مؤكدا أن أعمال التطوير بطرق حى الضواحى تتم بالتوازى بما يحقق الانسايبة فى الحركة المرورية تماشيا مع المشروعات الخدمية التى يشهدها حى الضواحي.

وشدد المحافظ على الانتهاء من باقى الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد، لافتا أن شارع عبدالحليم محمود قد شهد أعمال الأسلفت والرصف ورفع الكفاءة على درجة عالية نظرا لأهمية هذه الطرق فى ربط عدد من الأحياء السكنية داخل بورسعيد.

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