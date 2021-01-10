مصرع طالبة سقطت من أعلى سطح بالدقهلية

لقيت طالبة مصرعها إثر سقوطها بعد اختلال توازنها أثناء قيامها بنشر الملابس أعلى سطح منزلها بقرية "منشأة أدهم" مركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى المنصورة الدولى، بوصول أميرة إبراهيم حسن إبراهيم، ١٦ سنة، طالبة، ومقيمة بقرية "منشأة أدهم" دائرة مركز السنبلاوين، مصابة بنزيف بالأنف واشتباه كسر مفتوح بالساق والكاحل اليمنى وجرح متهتك وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم (ادعاء سقوط من علو) وتوفيت عقب وصولها.وانتقل ضباط مباحث المركز إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال والدها إبراهيم حسن إبراهيم حسين، 53 سنة، مدرس، ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال قيام نجلته بنشر الملابس أعلى سطح منزله، المكون من خمسة طوابق، اختل توازنها وسقطت أرضا، مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها.ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٠٩ لسنة ٢٠٢١، إداري مركز السنبلاوين، وجرى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.