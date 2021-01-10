رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع طالب فى حادث تصادم بالدقهلية

الأحد 10/يناير/2021 - 03:47 م
حادث تصادم
حادث تصادم
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
لقي طالب مصرعه، إثر حادث تصادم بين دراجتين ناريتين وجرار زراعي على طريق ( أجا - السنبلاوين ) بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى على طريق ( اجا - السنبلاوين) أمام قرية " منشأة لأخوة " دائرة مركز أجا.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز بالفحص تبين أن أطراف الحادث كل من دراجة نارية (بدون لوحات معدنية ) قيادة المدعو السيد أحمد أحمد مجاهد، ١٨ سنة، طالب، ومقيم قرية " ميت غراب " دائرة مركز السنبلاوين، باتجاه أجا، ودراجة نارية ( بدون لوحات معدنية ) قيادة المدعو محمد جمال عبد العظيم رمضان، ٢٤ سنة، مصور فوتوغرافي، ومقيم قرية " المجفف " دائرة مركز ديرب نجم الشرقية بذات الاتجاه جرار زراعى بدون لوحات معدنية) قيادة حسن حسن إبراهيم الزمزمي، ٤٥ سنة، سائق ومقيم منطقة " البساتين " بندر السنبلاوين، باتجاه السنبلاوين.

وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد الدراجة الأولى نتيجة التخطي الخاطئ واصطدامه بالدراجة الثنائية وسقوطه على الطريق أمام الجرار الزراعى.

نجم عن ذلك وفاة مرافق قائد الدراجة النارية الأولى مصطفى وحيد عباس حسن،١٨ سنة، طالب، ومقيم قرية " ميت غراب " دائرة مركز السنبلاوين، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى أجا المركزى.

وبسؤال قائدى المركبات ووالد المتوفى وحيد عباس حسن مجاهد،٥٩ سنة، موظف، ومقيم بذات القرية،أيدوا مضمون الفحص، واتهم الأخير قائد الجرار الزراعى بالتسبب في وفاة نجله.

وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يفيد، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تهشم في عظام الجمجمة ونزيف داخلى وخارجى، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٦٥ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز أجا، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن جثمان المتوفى " سلم لذويه" واستمرار التحفظ على المركبات ( الجرار الزراعى، والدراجتين وإنتداب المهندس الفني لفحصهم.

موضوعات متعلقة

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

النائب العام يأمر بالطعن على حكم براءة المتهمين بهتك عرض «سيدة الكرم»

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

بجهود مصرية.. الرباعية تقود إحياء عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بمواقف أبوتيج

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

«الوطنية للصحافة»: نقدر محمود عوض.. وتوجيه لدار المعارف بطباعة أعماله

«مونوجرافيا» معرض أونلاين للفنانة التشكيلية وفاء ياديس

«اسمي بولا» كتاب جديد يرصد حياة نادية لطفي عن دار نهضة مصر

«ميكرفون» ينظم معرضًا لكتب الأطفال بأسعار مخفضة