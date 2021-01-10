مصرع طالب فى حادث تصادم بالدقهلية

لقي طالب مصرعه، إثر حادث تصادم بين دراجتين ناريتين وجرار زراعي على طريق ( أجا - السنبلاوين ) بمحافظة الدقهلية.وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى على طريق ( اجا - السنبلاوين) أمام قرية " منشأة لأخوة " دائرة مركز أجا.وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز بالفحص تبين أن أطراف الحادث كل من دراجة نارية (بدون لوحات معدنية ) قيادة المدعو السيد أحمد أحمد مجاهد، ١٨ سنة، طالب، ومقيم قرية " ميت غراب " دائرة مركز السنبلاوين، باتجاه أجا، ودراجة نارية ( بدون لوحات معدنية ) قيادة المدعو محمد جمال عبد العظيم رمضان، ٢٤ سنة، مصور فوتوغرافي، ومقيم قرية " المجفف " دائرة مركز ديرب نجم الشرقية بذات الاتجاه جرار زراعى بدون لوحات معدنية) قيادة حسن حسن إبراهيم الزمزمي، ٤٥ سنة، سائق ومقيم منطقة " البساتين " بندر السنبلاوين، باتجاه السنبلاوين.وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد الدراجة الأولى نتيجة التخطي الخاطئ واصطدامه بالدراجة الثنائية وسقوطه على الطريق أمام الجرار الزراعى.نجم عن ذلك وفاة مرافق قائد الدراجة النارية الأولى مصطفى وحيد عباس حسن،١٨ سنة، طالب، ومقيم قرية " ميت غراب " دائرة مركز السنبلاوين، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى أجا المركزى.وبسؤال قائدى المركبات ووالد المتوفى وحيد عباس حسن مجاهد،٥٩ سنة، موظف، ومقيم بذات القرية،أيدوا مضمون الفحص، واتهم الأخير قائد الجرار الزراعى بالتسبب في وفاة نجله.وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يفيد، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تهشم في عظام الجمجمة ونزيف داخلى وخارجى، ولا توجد شبهة جنائية.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٦٥ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز أجا، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن جثمان المتوفى " سلم لذويه" واستمرار التحفظ على المركبات ( الجرار الزراعى، والدراجتين وإنتداب المهندس الفني لفحصهم.