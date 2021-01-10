«فتحت بابها».. أول ألحان محمد قماح لـ مصري

خلال يوم واحد تمكنت أغنية "فتحت بابها" للمطرب الشاب "مصري" من أن تحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث استطاعت الأغنية أن تحقق صدى واسعًا عقب طرحها بساعات قليلة، الأغنية من كلمات حمدية التيتي، وألحان محمد قماح في أول تعاون بينهما، وتوزيع جيزو، وهندسة صوت لمحمد جودة، وتم تسجيلها خلال يومين في استوديو التكامل بالجيزة.كعادتها في تشجيع المواهب الجديدة، حرصت الفنانة وفاء عامر على تقديم التهنئة لـ"مصري" على إطلاق أغنيته الجديدة "فتحت بابها "، ونشرت فيديو الأغنية عبر صفحتها الشخصية على موقع "الفيس بوك"، وعلقت عليه قائلة: "مصري جدًا اسمعوه"، وطلبت من جمهورها دعم صوت مصري من خلال التعليقات.وأكد مصري "سعدت بالتعاون مع محمد قماح لأول مرة، حيث قدم موسيقي مختلفة وراقية للأغنية، وأضاف لكلمات الأغنية التي قدمتها الشاعرة حمدية التيتي في ثالث تعاون يجمعنا، بالإضافة إلى التعاون مع الموزع الرائع جيزو والذي حقق نجاحا منقطع النظير في توزيعه للالبوم الأخير لجنات، لرؤيته المتجددة في التوزيع، وانا فخور بأني أقدم هذه الاغنية معهم، فستظل من الاعمال المميزة بالنسبة لي لأنها المرة الأولى التي أقدم فيها هذا النوع من الأغاني وأتمنى تكرار التجربة مرة أخرى معهم".وتعد "فتحت بابها"، هي الأغنية الخامسة التي تم طرحها من ألبوم مصري الجديد، الذي من المقرر أن يتضمن 12 أغنية متنوعة، ويتعاون خلالهم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم: محمد قماح، ود. مصطفي العسال، وسلامة علي، وأحمد عزت، وأبو صابر، وحودة مانو، وجيزو، وحمدية التيتي، ومحمود مزاح، ونوار البحيري وهاني فاروق وغيرهم، كما أنه قد سبق وطرح 4 أغاني خلال الشهر الماضي، وهم: "سلملي ع الندالة"و"عايم غرقان" و"مشاعر إيه" و"زنانة"، اللاتي حصدن أيضًا نسبة مشاهدات عالية وصلت لأكثر من مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.