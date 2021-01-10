مصرع عامل لحام دهسا في الدقهلية

لقى عامل لحام مصرعه، دهسا إثر سقوط مقطورة عليه أثناء عمله باللحام فيها بورشة لحام على "طريق السنبلاوين - نوب طريف" بمحافظة الدقهلية.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي بوفاة عامل بورشة لحام كائنة على طريق "السنبلاوين نوب طريف" دائرة مركز السنبلاوين.انتقل على الفور ضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين أثناء قيام حسن السيد حسن شريف،١٥ سنة، عامل لحام، ومقيم منطقة " البستان" بندر السنبلاوين بإجراء لحام بالمقطورة رقم (دن ر ٧٣١٥) بالورشة محل عمله، وعقب انتهائه وقيامه بإنزالها من على كوريك الرفع سقطت عليه مما أدى إلى وفاته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى السنبلاوين العام.وبسؤال كلا من إبراهيم سعد محمد شحاتة ٥٠ سنة، مالك الورشة محل عمل المتوفى، ومقيم منطقة "حوض الجنينة" بندر السنبلاوين ووالد المتوفى السيد حسن شريف، ٤٠ سنة صاحب ورشة لحام كاوتشوك، ومقيم منطقة "البستان" بندر السنبلاوين، أيدا مضمون الفحص، ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.تحرر عن ذلك المحضر رقم ٣١٠ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز السنبلاوين، وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.