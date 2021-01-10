باسل السيسى: قرار فتح العمرة يتوقف على الحالة الصحية والتعامل مع الفيروس

شهد إعلان المملكة العربية السعودية عن السماح لمواطنيها بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح منافذها البرية والبحرية والجوية بشكل كامل بنهاية شهر مارس المقبل، انفراجة لدى أصحاب شركات السياحة العاملة بسوق الحج والعمرة.وأصدرت المملكة ضوابط جديدة لتنظيم رحلات العمرة من الخارج، وخاصة أن الضوابط التى تعمل بها المملكة فى الوقت الحالى لا تناسب السوق المصرى التى تأتى من بين شروطها لأداء العمرة ألا يتجاوز سن المعتمر عن الـ50 عاما، وهو الأمر الذى سيحرم نحو 60% من المصريين من أداء العمرة.وقال باسل السيسى عضو غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية السابق بالغرفة، إن الأمر يتوقف على الحالة الصحية ومدى التعامل مع فيروس كورونا والسلالة الجديدة منه، لافتا إلى أنه فى حالة إعلان المملكة عن ضوابط جديدة لاستقبال المعتمرين من الخارج، سيكون هناك قرار من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لتنظيم رحلات العمرة وبعد ذلك يأتى دور وزاة السياحة.وأضاف لـ"الدستور" أن مدى التزام الشعب ووعيه تجاه هذه الجائحة هو الذى يحدد اتخاذ مثل هذا القرار، كما أن المملكة بالإجراءات الصارمة التى تتخذها حاليا لن تسمح بدخول أى دولة سيزداد فيها معدلات الإصابة بالفيروس.