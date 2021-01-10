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مصر

تسجيل «العتريس» و«العيدروس» بالسيدة زينب ضمن الآثار الإسلامية

الأحد 10/يناير/2021 - 04:16 م
آثار إسلامية
آثار إسلامية
مها صلاح
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وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على تسجيل قبتي العتريس والعيدروس، بواجهة مسجد السيدة زينب بالقاهرة، في عداد الآثار الإسلامية.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أنه تم تسجيل القبتين لطرازهما المعماري الفريد والمتبع في إقامة الأضرحة المفتوحة المزدوجة، وأمر بإنشائهما "الأمير عبدالرحمن كتخدا" ضمن عمارته للجامع عام ١١٧٣هـ ١٧٧٤م، حيث كانتا عبارة عن شواهد قبور فقط، وتم تجديد المسجد والقباب في عهد الخديو سعيد عام ١٢٧٦هجرية، طبقا للنص الكتابي على واجهة القبتين.

وأشار طلعت إلى أن "العتريس" هو "السيد محمد القرشي"، ابن "السيد عزالدين أبي المجد عبدالعزيز القرشي ابن السيد قريش بن محمد الناجي بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين"، وكان معيدًا بالمشهد الزينبي، وقد توفي في أواخر القرن السابع الهجري.

أما "العيدروس" فهو "أبوالمراحم وجيه الدين عبدالرحمن العيدروس التريمي ابن السيد مصطفى بن شيخ بن علي زين العابدين بن عبدالله بن شيخ بن القطب سيد عبدالله العيدروس بن أبي بكر السكران بن الإمام الشيخ عبدالرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن محمد بن عيسى النقيب بن محمد بن السيد علي العريضي بن الإمام جعفر الصادق بن السيد محمد الباقر ابن علي زين العابدين بن الإمام أبي عبدالله الحسين- رضى الله عنهم"، من تريم من بلاد اليمن، وكان أحد الأعلام الأفاضل.

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