1651 إصابة و36 وفاة بكورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، 1651 إصابة جديدة و36 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 380 ألفا و722 حالة، تعافى منها 353 ألفا و749 حالة، وتم تسجيل أعلى الإصابات في ولاية النمسا السفلى وبلغت 369 حالة تليها فيينا مسجلة 332 حالة، ثم النمسا العليا وستيريا إذ سجلتا 201 حالة و190 حالة تواليا، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 52 حالة.