«الوطنية للصحافة»: نقدر محمود عوض.. وتوجيه لدار المعارف بطباعة أعماله

استقبل، صباح اليوم الأحد، عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمكتبه، وبحضور الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، طه عوض- شقيق الكاتب الراحل محمود عوض، والكاتب الصحفي خيري حسن.وقد قدمت الهيئة الوطنية عظيم تقديرها واعتزازها لاسم الراحل محمود عوض، وكل رموز الصحافة المصرية، وقال رئيس الهيئة: إن محمود عوض اسم كبير إضافة- وما زال- للصحافة والثقافة المصرية والعربية.ووجّه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام "دار المعارف" بإعادة طبع كل أعمال محمود عوض، التي نفذ توزيعها، خاصة كتابه المتميز «عبدالوهاب الذي لا يعرفه أحد»، والأعمال الأخرى له.وكذلك اتصل على الفور بالكاتب الصحفي أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم- مؤسسة محمود عوض التى أعطاها عمره وفكره- ليتم على وجه السرعة نشر كتابه الجديد (الذي رفض فى دار المعارف)، وكذلك وجّه بضرورة إعادة طبع كل أعمال محمود عوض وغيره من أساتذة الصحافة المصرية الذين أضافوا للصحافة والثقافة المصرية عبر تاريخها.من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة سيد أحمد أن الهيئة تقوم فى الفترة الحالية بدعم كل ما من شأنه دعم الصحافة والثقافة المصرية لإيماننا بدورها الأصيل فى زيادة الوعي، لأنها رافد من روافد قوتها الناعمة.ثم توجه طه عوض وخيري حسن إلى مكتب رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، الكاتب الصحفي أحمد جلال، الذى رحب بنشر الكتاب على وجه السرعة، ولذلك وجّه بضرورة إعادة طبع كتاب «أم كلثوم التى لا يعرفها أحد» وكل عناوين محمود عوض التي صدرت عن دار أخبار اليوم، وأكد أحمد جلال عزم دار أخبار اليوم إعادة طباعة الأعمال الكاملة للكاتب الراحل ابن المؤسسة الذي أعطاها فكره وعمره وأضاف لها مع كبار كتابها الراحلين والحاليين.