رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الوطنية للصحافة»: نقدر محمود عوض.. وتوجيه لدار المعارف بطباعة أعماله

الأحد 10/يناير/2021 - 04:00 م
الوطنية للصحافة
الوطنية للصحافة
خالد حماد
طباعة
استقبل، صباح اليوم الأحد، عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمكتبه، وبحضور الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، طه عوض- شقيق الكاتب الراحل محمود عوض، والكاتب الصحفي خيري حسن.

وقد قدمت الهيئة الوطنية عظيم تقديرها واعتزازها لاسم الراحل محمود عوض، وكل رموز الصحافة المصرية، وقال رئيس الهيئة: إن محمود عوض اسم كبير إضافة- وما زال- للصحافة والثقافة المصرية والعربية.

ووجّه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام "دار المعارف" بإعادة طبع كل أعمال محمود عوض، التي نفذ توزيعها، خاصة كتابه المتميز «عبدالوهاب الذي لا يعرفه أحد»، والأعمال الأخرى له.

وكذلك اتصل على الفور بالكاتب الصحفي أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم- مؤسسة محمود عوض التى أعطاها عمره وفكره- ليتم على وجه السرعة نشر كتابه الجديد (الذي رفض فى دار المعارف)، وكذلك وجّه بضرورة إعادة طبع كل أعمال محمود عوض وغيره من أساتذة الصحافة المصرية الذين أضافوا للصحافة والثقافة المصرية عبر تاريخها.

من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة سيد أحمد أن الهيئة تقوم فى الفترة الحالية بدعم كل ما من شأنه دعم الصحافة والثقافة المصرية لإيماننا بدورها الأصيل فى زيادة الوعي، لأنها رافد من روافد قوتها الناعمة.

ثم توجه طه عوض وخيري حسن إلى مكتب رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، الكاتب الصحفي أحمد جلال، الذى رحب بنشر الكتاب على وجه السرعة، ولذلك وجّه بضرورة إعادة طبع كتاب «أم كلثوم التى لا يعرفها أحد» وكل عناوين محمود عوض التي صدرت عن دار أخبار اليوم، وأكد أحمد جلال عزم دار أخبار اليوم إعادة طباعة الأعمال الكاملة للكاتب الراحل ابن المؤسسة الذي أعطاها فكره وعمره وأضاف لها مع كبار كتابها الراحلين والحاليين.

موضوعات متعلقة

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

النائب العام يأمر بالطعن على حكم براءة المتهمين بهتك عرض «سيدة الكرم»

أزمة لصناع «الاختيار 2» و«موسى» بعد وفاة الفنان هادى الجيار

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بمواقف أبوتيج

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

«الوطنية للصحافة»: نقدر محمود عوض.. وتوجيه لدار المعارف بطباعة أعماله

«مونوجرافيا» معرض أونلاين للفنانة التشكيلية وفاء ياديس

«اسمي بولا» كتاب جديد يرصد حياة نادية لطفي عن دار نهضة مصر

«ميكرفون» ينظم معرضًا لكتب الأطفال بأسعار مخفضة