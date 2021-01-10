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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغضبان: تحويل 11 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي ببورسعيد

الأحد 10/يناير/2021 - 03:37 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه يجري العمل في تحويل ١١ محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى البنزين كمرحلة أولى بمختلف أحياء المحافظة من ضمن ٦ محافظات يتم تطبيق تحويل السيارات إلى غاز طبيعي لمواجهة الزحام على محطات وقود الغاز الطبيعي تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

جاء ذلك الاجتماع المؤسع الذي عقده محافظ بورسعيد مع مسؤولي شركة غاز تك وكارجاس بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ورؤساء الأحياء والأجهزة المعنية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى إنه خلال الـ 3 أشهر القادمة سيتم إنجاز عدد من المحطات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الإقبال على محطات الغاز وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي وفقًا للاشتراطات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.

وقرر المحافظ خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة مدير ادارة الحوكمه وعدد من الجهات المختلفة للمرور علي المحطات الجاري العمل بها لمتابعة سير العمل وعرض تقرير اسبوعي بما تم إنجازه.

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