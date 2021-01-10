بدء تقدير قيمه الأرض المنزوع ملكيتها لكوبري رشيد لصرف التعويضات

بدأت الهيئة المصرية العامة للمساحة، اليوم الأحد، أعمال التقرير الاستشاري الخاص بتقدير قيمه الأرض المطلوب نزع ملكيتها لتنفيذ كوبري ومزلقان الصرفي العلوي أعلى السكة الحديد برشيد محافظة البحيرة، حيث كلفت المهندسة رجاء محمد سالم، مدير عام التثمين بالوجه البحري، اللجنة الاستشارية برئاسة المهندس أيمن عبد الباري وعضوية المهندسين فرج حماد وكريم أحمد بمرافقة مندوب الطرق، بإجراء المعاينة على الطبيعة وإعداد التقرير المطلوب لصرف التعويضات.يذكر أن الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، تتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، بالإضافة إلى مسئوليتها عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضريين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت في نزاعات الأهالي مع بعضهم البعض.