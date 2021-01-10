«المصرية لنقل الكهرباء» تخفض عدد العاملين لـ50% لمواجهة كورونا

أصدرت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، منشورا خاصا بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يتمبموجبها تخفيض عدد العاملين المتواجدين بمواقع العمل المختلفة وبما لا يزيد عن نسبة 50% من القوى العاملة داخل الوحدات التنظيمية والعمل بنظام التناوب وبما لا يخل بمستوى الأداء.وأوضحت الشركة، أن الأولوية في نخفيض العمل للفئات التالية:1- العامل المصاب بأحد الأمراض المزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل، بشرط ثبوت بملفه الوظيفي.2- العاملة الحامل والتي ترعى طفلا أو أكثر دون سن الثماني سنوات.3- العاملين ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعولون أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة.4- الحالات الثابت إصابتها بكورونا تمنح إجازة استثنائية لحين تمام الشفاء والحالات المشتبه بإصابتها بالمرض لحين التأكد من عدم وجود ما يمنع من الانتظام بالعمل ووفقا لبروتوكولات العلاج الطبي المعمول بها.ويستثنى من التخفيض أو العمل بنظام التناوب شاغلي وظائف الإدارة العليا والعاملين بنظام الورادؤ والنوبتجيات والعاملين في الكشف والتحصيل، وفي حالة حاجة العمل يجوز استدعاء العامل أو العاملة الحاصل على إجازة استثنائية دون الحالات المصابة بالمرض أو المشتبه بها، ويتم التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم داخل المواقع ومراكز الخدمات ومراكز التدريب وعدم السماح بتواجد العاملين أو المترددين دون ارتداء الكمامة.