رئيس موريتانيا يتوجه لباريس للمشاركة في القمة العالمية حول المناخ

غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، رفقة السيدة الأولى الدكتورة مريم بنت الداه، نواكشوط اليوم الأحد، متوجها إلى باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في القمة العالمية حول المناخ المقررة غدا الاثنين.وذكرت الإذاعة الموريتانية أن الرئيس يرافقه وفد هام يضم وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزيرة البيئة مريم بكاي.