حازم إمام يستخرج كارنيه عضوية مجلس النواب (صور)

استخرج حازم إمام، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، عضو مجلس النواب بالتعيين بقرار رئيس الجمهورية، كارنيه العضوية الجديد للفصل التشريعي الثاني، اليوم الأحد، بالأمانة العامة للمجلس، والتي نظمت حفل استقبال اليوم للأعضاء المعينين.وتعقد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني يوم الثلاثاء القادم، في ضوء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد في تمام الساعة 11 ظهرًا، والمتوقع أن تشهد أداء النواب اليمين الدستورية وانتخاب هيئة المكتب (الرئيس والوكيلين).