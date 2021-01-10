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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهم بقتل صديقه لسرقة هاتفه المحمول بعين شمس للجنايات

الأحد 10/يناير/2021 - 03:28 م
المتهم
المتهم
حسام التمساح
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قررت نيابة عين شمس الجزئية، إحالة المتهم بقتل صديقة لسرقة هاتف محمول للمحاكمة الجنائية العاجلة.

كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بأرضية صالة الشقة محل سكنه وبها إصابات، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وأكد ابنه أنه اكتشف الواقعة وسرقة هاتفه المحمول وحافظة نقوده.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاملًا، "له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية بمسكنه وإقامته بمفرده، اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منه، وسرقة محتويات مسكنه.

وأضاف أنه توجه لمسكن المجني عليه بتاريخ الواقعة، وعقب قيام الأخير باستضافته وإعداد مشروب له قام بمغافلته وبادره بطعنة باستخدام سلاح أبيض "سكين" حصل عليه من أعلى منضدة بصالة الشقة "المعثور عليه بمحل الواقعة"؛ مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول وحافظة نقوده وبداخلها (مبلغ مالي - فيزا كارت - متعلقات شخصية)، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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