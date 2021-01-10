إصابات «كورونا» في السعودية تتخطى 360 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 363.809 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 166 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 355.548 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 5 حالات وفاة جديدة، ليصيح إجمالي عدد الوفيات 6.291 حالة منذ بداية الجائحة.