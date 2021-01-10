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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بني سويف تواصل تلقي طلبات التصالح على مستوى المراكز والمدن

الأحد 10/يناير/2021 - 03:27 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، أن إجمالي طلبات التصالح حتى اليوم قد وصل إلى 124 ألفا و105 طلاب، مشيرا إلى انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع لتلقي الطلبات، وذلك لحين انتهاء المدة المحددة لاستقبال طلبات التصالح في 31 مارس القادم.

وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر، طبقا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية،حيث يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية"إذا ماقام بالسداد خلال يناير الجاري،بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير، لتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال شهر مارس.

وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

وأكد المحافظ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

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