محمد لطفي والسبكي في عزاء والدة حسن الرداد بدمياط

وصل الفنان محمد لطفي، والمنتج أحمد السبكي، إلى مسجد عمرو بن العاص بدمياط، اليوم الأحد، للمشاركة في صلاة الجنازة على السيدة فادية الرداد، والدة الفنان حسن الرداد والتي توفاها الله مساء أمس السبت.وتجمهر المئات من الأهالي لمشاركة الفنان حسن الرداد لحظة تشييع جنازة والدته، والتي خرجت من مسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط.