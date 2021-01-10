النيابة عن حريق «سوبرماركت صقر قريش»: النار طالت 5 شقق بالعقار

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر الجزئية، برئاسة محمود صلاح، في واقعة حريق "سوبر ماركت" بمنطقة صقر قريش أن النيران صعدت لـ 5 طوابق بالعقار.كانت الحماية المدينة بالقاهرة قد دفعت بـ 5 سيارات لاخماد الحريق ومحاولة منع امتداد النيران لباقي الشقق في العقار، واشتعلت النيران داخل سوبر ماركت، وامتدت النيران للشقق السكنية، وانتقل علي الفور رجال الحماية المدنية لمحاولة السيطرة علي الحريق.وتبين أن النيران التهمت محتويات السوبر ماركت، وامتدت لشرفات الشقق بالدور الأول من العقار الكائن به المحل دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح حتى الآن.وتم تحرير محضر بالواقعة.